شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مسار العاصفة المتوقع أن تضرب عدة مناطق بمصر خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر موقع «ويندي» المتخصص في أخبار الطقس توقعات لمسار العاصفة المتوقع أن تضرب عدة مناطق بمصر خلال الساعات المقبلة.

يشار إلى أن عدة محافظات تعرضت خلال اليومين السابقين إلى موجة طقس سيئ وأمطار غزيرة أدت إلى وفاة بعض الأشخاص وإلى شلل مروري ببعض الأماكن، وطالب مجلس الوزراء المواطنين بمحافظات السواحل الشمالية، والدلتا، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وذلك حرصاً على سلامتهم، ومنعاً للتكدسات المرورية، ولإتاحة الفرصة للجهات المعنية لإزالة الكميات المتراكمة جراء سقوط الأمطار الغزيرة المتوقعة غدا.

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وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن تقارير هيئة الأرصاد أكدت استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم السبت المقبل الموافق 26 أكتوبر، على أن تكون ذروتها غداً الجمعة، حيثُ من المتوقع أن يستمر تَكَوّن وتزايد السحب المُنخفضة والمُتوسطة والتي يُصاحبها سقوط الأمطار، لتكون غزيرة ورعدية أحياناً على السواحل الشمالية، ومناطق من الدلتا، ومُدن القناة، وتصل حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، بينما تكون الأمطار متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوباً على مدينتي حلايب وشلاتين.

وأشار مجلس الوزراء إلى ما أكدته تقارير هيئة الأرصاد، من توقع بدء تحسن الأحوال الجوية اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 27 أكتوبر، بحيث تنحصر فرص سقوط الأمطار لتكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء، وتعود درجات الحرارة إلى المُعدلات الطبيعية.

يمكنك معرفة مسار العاصفة من خلال الضغط على اللينك التالي.

https://www.windy.com/-Rain-thunder-rain?rain,30.107,29.542,6,m:eCUagEQ