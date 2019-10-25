شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة الشروق يشارك في تنظيم قافلة مجانية للكشف على أمراض الرمد لسكان المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، مشاركه الجهاز في تنظيم قافلة طبية مجانية للكشف على أمراض الرمد بالمدينة، حيث تم عمل الدعايات اللازمة بالمحاور الرئيسية وتنظيم الفعاليات والحجز المسبق للمرضى، وذلك بالتنسيق مع مستشفى الشروق العام ومعهد الرمد التذكاري التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي أن القافلة الطبية تضمنت الكشف والفحص والعلاج وتوفير الأدوية مجاناً لـ ( ٤١٠) حالات مرضية، مشيراً إلى أنه بالنسبة للحالات التي تحتاج إلى عمليات، فإنه جارٍ حالياً التنسيق مع معهد الرمد لتحديد مواعيد إجراء عمليات مجانية لـ ( ٣٩ حالة مياه بيضاء- ٧ حالات حول- ٦ حالات ترقيع قرنية- ٣ حالات مياه زرقاء- ٨ حالات ظفرة- ١٤ حالة شبكية تحت الفحص والتقييم).

وأضاف رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار التعاون المستمر مع الجهات الخدمية ومنظمات المجتمع المدني بمدينة الشروق، مشيراً إلى أنه في ختام الفعاليات تم تقديم خالص الشكر والتقدير للأطباء المشاركين في القافلة الطبية.