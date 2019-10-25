شكرا لقرائتكم خبر عن «بيئة سوهاج» تنفذ مبادرة لفصل المخلفات البيئية بالمدارس بعنوان «نفاياتنا ثروة مهدرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ فرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، في تطبيق مبادرة بيئية لفصل المخلفات البيئية من المنبع بالمدارس، تحت شعار «نفاياتنا ثروة مهدرة».

وقالت عبير محمد عبدالحميد، مدير إدارة الإعلام بفرع جهاز شؤون البيئة بسوهاج، إنه سيتم من خلال المبادرة تعليم التلاميذ فصل المخلفات الصلبة عن باقي المخلفات، الأمر الذي يسهم بتنبيه الطلاب بالهدر الكبير في الموارد والأموال نتيجة التعامل الغير سليم مع أطنان المخلفات والنفايات، التي يلقى بها بطريقة عشوائية بدلا من فرزها وإعادة تدويرها، واستخدام أجزاء منها، بما يساهم في خلق ثروات، وإيجاد فرص عمل، وتجنب العديد من المخاطر الصحية والبيئية، لافتا إلى التعاون مع جهاز شؤون البيئة في تنفيذ فاعليات برنامج «اليوم البيئى» داخل مدارس مختلف المراحل التعليمية بالمحافظة، حيث تضمن البرنامج تعريف الطلاب بأهمية الحفاظ على البيئة، وحثهم على التغيير الإيجابى في سلوكياتهم البيئية، ومشاركتهم في أعمال التشجير داخل المدارس، وعمل مسابقات بيئية لهم.

ومن جانبه أكد ماهر عبدالخالق، وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، أن وزارتى التربية والتعليم، والبيئة، تعملان سويا في إتجاه واحد من أجل بناء وخلق جيل ملم بكافة المفاهيم، والقضايا البيئية الدولية والقومية، وإنعكاساتها على حياة البشر.