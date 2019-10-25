شكرا لقرائتكم خبر عن إيسيسكو تشارك بالدورة الـ14لمؤتمر التعليم الإلكترونى فى أفريقيا بكوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو في الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر والمعرض الدولي لـ”التعليم الإلكتروني في أفريقيا” “eLearning Africa”، حول “تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التعليم والتدريب وتطوير المهارات“، تحت عنوان: “مفاتيح المستقبل: قابلية التعلم والتوظيف“، والمنعقدة في أبيدجان بجمهورية الكوت ديفوار في الفترة الممتدة من 23 إلى 25 أكتوبر 2019.

وتعتبر هذه التظاهرة من أكبر المؤتمرات والمعارض الدولية الموضوعاتية حول دور التكنولوجيا في دعم التعلم والتكوين وتنمية المهارات، وتجمع بين شبكة من الخبراء والأكاديميين والمهنيين والمستثمرين، المهتمين بمستقبل التعليم في إفريقيا.

ويشتمل برنامج التظاهرة على ندوات للحوار وعروض تجريبية وجلسات تبادل الخبرات ومصانع وحلقات نقاش، وجلسات عامة، وكذا جلسات وزارية رفيعة المستوى خاصة بوزراء التعليم والتكوين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أفريقيا.

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وقد سبق للإيسيسكو أن شاركت في دورات سابقة لمؤتمر eLearning Africa وساهمت في تنظيمها، أما في هذه الدورة فساهمت المنظمة بتقديم مداخلة في إحدى الجلسات العامة للمؤتمر حول مشروع الإيسيسكو الخاص بــ “التكنولوجيات التربوية في خدمة الأنماط البديلة للتعليم والتعلم” تحت عنوان ” تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقيادة للتطوير المهني للمدرس : مبادرات الإيسيسكو“، وذلك لإبراز التوجهات الاستراتيجية لرؤية الإيسيسكو الجديدة في مجال استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خدمة التربية ودورها في التطوير المهني للمدرس.