شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تنهى استعدادات استضافة مصر للاحتفال العاشر بيوم الغذاء الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال أيام من كافة الاستعدادات الخاصة باستضافة جمهورية مصر العربية مؤتمر الاحتفال العاشر بيوم الغذاء الإفريقي، يومى 29 و 30 اكتوبر الجاري.

وشكلت الوزارة غرفة عمليات مركزية بالعلاقات الزراعية الخارجية، ممثل فيها كافة الوزارات والهيئات المعنية، بهذا الحدث، لمتابعة كافة النواحي التنظيمية واللوجيستية، للخروج بمظهر مشرف على مستوى الحدث الهام.

ومن جهته أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن ذلك الاحتفال له أهمية بالغة على كافة المستويات الوطني والإقليمي والقاري لتبادل الخبرات والمعارف وتقييم التقدم المحقق في ضمان جودة الغذاء من اجل تحسين صحة وتغذية كافة الشعوب الافريقية.

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وأشار الى أن المؤتمر معني في الأساس بالتباحث حول إيجاد سبل القضاء على الجوع في القارة الأفريقية بالاستفادة من التقنيات الزراعية الجديدة لتحسين النظم الغذائية الافريقية، لافتاً الى ان الهدف الرئيسي من الاحتفال هو التحفيز على زيادة التقدير للفوائد والإمكانات الأساسية التي تضعها اجندة العلوم الزراعية والتكنولوجيا والابتكار في مجال انتاج الأغذية وتجهيزها واستهلاكها في مجال الصحة والتغذية من اجل تحفيز الاتجاهات السياسية الجديدة والالتزامات لدعم تنفيذ السياسة الغذائية على جميع المستويات.

وقال الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، إن هناك 4 موضوعات أساسية سيتم التركيز عليها في هذا الاحتفال لتحقيق الأهداف المرجوة منها، يأتي على رأسها: الاستفادة من الفرص لزيادة الاستعانة بالعلوم والتكنولوجيا في مجال الزراعة بشكل أكبر لتحقيق نظم غذائية عالية الإنتاجية ذات توجه تغذوي ومستدام، فضلاً عن الاستفادة من الالتزامات بالاستثمار في مبادرات متعلقة بالنظام الغذائي من اجل العمل على تحسين السلة الغذائية والتغذية، بالإضافة الى استغلال العلوم والتكنولوجيا لإيجاد نظم غذائية تتسم بالتنوع والسلامة والقيمة الغذائية العالية، وزيادة وتحسين السلة الغذائية للفئات السكانية المعرضة للخطر باعتبار ذلك استراتيجية حماية اجتماعية.

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفال أكثر من 500 مشارك من خبراء الزراعة والغذاء بالقارة السمراء ، من 55 دولة افريقية، فضلا ًعن وزراء الزراعة الأفارقة .