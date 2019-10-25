شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة الإقلاع والهبوط بمطار القاهرة وجميع مطارات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأضاف المصدر أن رحلات الطيران الدولية والداخلية بالمطار المصرية، تشهد انتظام تام في حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء، أو تحويل في الرحلات نظرا لسوء الأحوال الجوية ببعض المحافظات الساحلية والقريبة من المطارات المصرية.
وأشار المصدر إلى أن هيئة الأرصاد الجوية لديها غرفة عمليات مركزية لمتابعة تلقبات الطقس، كما تم إعلان حالة الطوارئ بالمطارات تحسبا لوقوع أي تغييرات مفاجئة في طقس المناطق الساحلية، مع مراعاة تطبيق قواعد السلامة العامة على المهبط أثناء تموين الطائرات.
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