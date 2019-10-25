فيديو.. رجال الأعمال المصريين بالخارج: أفصل الفرص الاستثمارية تتواجد بمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدد من رجال الأعمال المصريين بالخارج، أن الاستثمار فى مصر من أفصل الفرص الاستثمارية الموجودة فى العالم فى الوقت الحالى .
وأضاف رجال الأعمال المصريين بالخارج، أن مصر شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة من شبكة طرق وبنية تحتية ومشروعات قومية عملاقة .
وعبر رجال الأعمال المصريين عن رغبتهم القوية فى العودة لوطنهم والاستثمار فى بلدهم قائلين:"مصر كل حاجه ومشتاقين للعودة لبلدنا الأم والاستثمار فيها" .
وكانت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نظمت زيارة للخبراء المستثمرين المصريين بالخارج المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" إلى مدينة العلمين الجديدة، بحضور وزيرة الهجرة، للاطلاع على أبرز سمات المدينة والفرص الاستثمارية المتاحة بها والمشروعات القائمة فيها.
وجاءت تلك الزيارة ضمن برنامج فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، الذي نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مؤخرا لمدة يومين، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولاقى نجاحًا كبيرًا .
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