شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 38 ألف جنيه متجمد معاش مصرى عمل فى إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير القوى العاملة تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب المواطن "م.م.ح" من محافظة الشرقية، حيث يلتمس مساعدته فى استرجاع معاشه لدى هيئة إصابات العمل الإيطالية "الانايل"، والذى توقف صرفه دون معرفة السبب منذ 7 أشهر، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وأشار الوزير إلى أن المستشار العمالى بميلانو عزت عمران تواصل مع هيئة إصابات العمل، وتم التوصل إلى سبب إيقاف المعاش وهو عدم تقديم المواطن لشهادة تفيد وجوده على قيد الحياة، وقام المكتب بتقديمها للبنك المختص بصرف المعاشات، وتم صرف المعاش مرة أخرى ومقداره 300 يورو شهريا.

وعاود المواطن التواصل بالمكتب يلتمس مساعدته فى صرف متجمد المعاش الـ7 أشهر السابقة لتقديم شهادة بقائه على قيد الحياة، وتم بحث ملف المواطن وبالفعل تم صرف متجمد الشهور السبع وتبلغ نحو 2100 يورو أى ما يعادل 38 ألف جنيه مصرى.

وبناء على توجيهات السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو تم إبلاغ المواطن بتحويل متجمد الشهور السبع على حسابة البنكى.