شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية المحلية" تقرر إلغاء إجازات القيادات تحسبا لطوارئ تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزير التنمية المحلية، متابعته على مدار الساعة التقارير التى تصدرها غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة لمتابعة الأحوال الجوية وحالة الطقس السيئ وسقوط الأمطار التى تشهدها بعض المحافظات اليوم الجمعة في إطار ما أعلنته هيئة الارصاد الجوية .

وقال وزير التنمية المحلية فى بيان اليوم، إنه أجرى عدة اتصالات بعدد من المحافظين خاصة الساحلية والدلتا وإقليم القناة، وشمال ووسط سيناء لمراجعة كافة الاجراءات التى تم اتخذتها المحافظات لمواجهة الأمطار والاطمئنان على اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين .

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة الانتشار الجيد للمعدات الخاصة بالطوارئ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في كل محافظة ووضع جميعها فى حالة تأهب قصوى للتعامل مع أى أحداث غير متوقعة وسرعة التنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات لتحديد الطرق والمحاور البديلة فى حالة إغلاق أية شوارع أو ميادين رئيسية نتيجة الأمطار .

كما أكد الوزير استمرار رفع حالة التأهب القصوى فى جميع المواقع خاصة المتوقع سقوط الأمطار عليها وإلغاء الاجازات للقيادات المحلية وتفعيل خطة الاستعداد للأفراد والعاملين على المعدات فى حالة الطوارىء مع ضرورة استمرار تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسباً لأية أحداث غير متوقعة .

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وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع على مدار الساعة الموقف في كافة المحافظات وفي اتصال دائم مع غرفة العمليات بكل محافطة وذلك بالتنسيق المستمر مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ، وذلك للتعامل الفورى مع أية مشكلات وسرعة حلها وتوفير معدات إضافية من المعدات الاحتياطية أو من المحافظات المجاورة مع تكثيف التواجد الميدانى على الأماكن التى قد تمثل أماكن تجمع المياه أو الامطار والدفع بسيارات الشفط لاتخاذ الاعمال اللازمة لشفط المياه.

وشدد الوزير علي ضرورة تكاتف كافة الجهود بين مختلف الجهات والقطاعات المعنية بالمحافظات لسرعة التعامل مع اَي موقف طارئ، واستمرار رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال يومي الجمعة والسبت ، واتخاذ كافة التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وتركيز معدات الطوارئ في المناطق الأكثر تأثراً بموجة الطقس القادمة، واتباع كافة الاحتياطات اللازمة مع تجهيزات الكهرباء، وتوفير فرق التدخل السريع.

وكشفت التقارير التي تلقاها اللواء محمود شعراوي من غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة عن استقرار الأحوال الجوية بمحافظات الوجه القبلى فيما شهدت محافظات الوجه البحري سقوط أمطار متقطعة وبعض الرياح والسحب ، وشهدت محافظة الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة وتواجد تجمعات للمياه ويجرى شفط المياه.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها و تقوم بحل أى شكاوى تتعلق بالامطار من جميع المحافظات...كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالامطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهى : رقم " الواتس أب " : وهو ( 01150606783 ) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك": بعنوان ( صوتك مسموع) ( www.facebook.com/sotakmasmwo )