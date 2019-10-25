شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون المصريون بالخارج: المناخ الاستثمارى فى مصر آمن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مناخ جاذب ومؤهل لاستقبال العديد ممن المشروعات والمصانع بنية تشريعية ومرافق هكذا لامس 65 من المستثمرين المصريين فى الخارج من دول عدة التغير الحاصل فى الداخل المصرى، وعبروا عن رغبتهم فى الاستثمار فى بلدهم الأم، خلال المؤتمر الوطنى الخامس لعلماء وخبراء مصر فى الخارج "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، والذى نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وذلك فى مركز مصر للمؤتمرات الدولية "المنارة" بالتجمع الخامس.

نجاحات كثيرة حققها هؤلاء فى بلاد المهجر فى مجالات التنمية والاستثمار ويتولى معظمهم مناصب مرموقة فى مؤسسات دولية معنية بالاستثمار والتنمية والمنح والمشروعات الصغيرة والتعليم والرقمنة، ومع تغير الوضع داخليا باتت كل الظروف مهيئة لديهم للانطلاق والتوسع فى السوق المصرى.

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واستطاعت الدولة المصرية بناء جسور من الثقة مع هؤلاء المستثمرين ورغم تباعد المسافات إلا أن مصر والاستثمار فيها لا يزال كل آمالهم، وتقول نادية تايلور مالكة شركة TNA للتعبئة والتوزيع بأستراليا، إنها ولدت فى منطقة مصر الجديدة فى القاهرة وهاجرت مع أسرتها عام 1966، مؤكدة أن مصر تغيرت كثيرًا فقد أصبحت هناك مدن جديدة وفرص ومصانع.

فيما قال أشرف بيومى وكيل معتمد لشركات النفط الإيطالية، إننا فى مصر نبدأ من حيث انتهى الآخرون حيث التكنولوجية الحديثة والمورنيل والقطارات على أعلى مستوى والطرق .

كما قال عماد عزمى صاحب شركة ASGC الهندسية فى الإمارات، "إن الاستثمار فى مصر واعد وينمو وهناك نمو نراه أمامنا ونتخيل نجاح مصر أمامنا.. مصر هتنجح كتير لأن بها قيادة أمينة "

ويؤكد ماجد فهمى النائب التنفيذى لمجموعة شركة العٌثيم بدول الخليج، إن وجود تعداد سكانى وأيدى عاملة سهلة ومدربة بالإضافة للأمن والأمان الموجودين فى مصر يجعلها مناخ آمن للاستثمار.

فيما قال ماجد زكى مؤسس ورئيس أكاديمية تعليمية للأطفال باستراليا، إن مصر بالنسبة إليه حلم بأن يبنى بها بيزنس آخر واستقر بها لأنى أعلنت رسالتى فى استراليا