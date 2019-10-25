"المصريين مش زى الإخوان".. شوف جدعنة المصرى لما تقوله خد فلوس وادعم تركيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادته الشعب المصرى، يتمسك بحبه وانتماءه لوطنه والعالم العربي، رفض المال مقابل والإدلاء بتصريحات إيجابية لصالح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وتأييد الهجوم على الأراضى العربية السورية. خاض "دوت مصر" مغامرة جديدة، لمعرفة مدى الحب والانتماء للوطن، وذلك بطلب المواطنين التسجيل لقناة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وتسجيل فيديو لتأييد الهجوم والعدوان التركى على الأراضى السورية مقابل الحصول على مبالغ مالية تصل لـ 100 ألف جنيه، وجاءت جميع ردود الأفعال برفض الأموال ورفض لإدلاء بتصريحات تؤيد الرئيس التركى، فى الوقت الذى تتباهى فيه جماعة الإخوان الإرهابية بتأييدها للعدوان التركى على الأراضى السورية.

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