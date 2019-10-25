شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة الأنبا انطونيوس بشبرا تستضيف مسرحية هومانم لفريق "مسرحنا الانطوني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق "مسرحنا الانطوني" لتقديم مسرحية "هومانم" في ختام النشاط الصيفي، على مسرح كنيسة الأنبا انطونيوس بشبرا، اليوم الجمعة وغدا السبت في تمام الساعة السابعة مساءً.

وقالت مريم فؤاد، بطلة بالمسرحية:"فريقنا أصغر مشتركة به عمرها10 سنوات، وحتى مشاركين بعمر 45 سنة، أى كل الأعمار"، مضيفة أن الفريق يستعد لتقديم العرض من خلال مجموعة من التدريبات المستمرة في مجال التمثيل".

ومسرحية "هومانم" من تأليف ماركوريوس عزيز، وإخراج مارك صمويل، وبطولة كل من نانسي كمال، إنجي جان، نادر نبيل، جون ويليام، مرقس فهمي، يوستينا مراد، ماتيو صمويل، أسامه سمير، كيرلس يوسف، مينا رفعت، بالإضافة إلى مسؤولين أكسسوارات وملابس وهم مونيكا كامل، يوستينا ابراهيم، والديكور، من تصميم ميخائيل عطيه، كيرلس يوسف، ساندرا مجدي.