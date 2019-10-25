البيئة: استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة تراعى برامج التكيف مع التغيرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين أباظة كبير مستشاري وزارة البيئة، إن استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة تراعي برامج التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على دمج البعد البيئى فى كافة المشاريع الصناعية والقومية، وذلك بهدف الحفاظ علي البيئة.

وأكد أباظة، خلال كلمته بمؤتمر "قضايا التغيرات المناخية وربطها بمخاطر الإدارة الغير سليمة للمخلفات"، فى إطار مشاركة مصر فى مؤتمر الكلايمثون Climathon العالمى، أن الدولة تسعى لفتح مجالات للشباب خاصة في المجالات التى تحافظ على البيئة، مشيرا إلى أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لديه استراتيجية لدعم المشروعات التي تخدم التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الجهات المانحة أكدت خلال الفترة الماضية أنها لن تدعم المشاريع الضارة بالبيئة.

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وتشارك مصر للعام الثاني على التوالي في مؤتمر " كلايمثون" العالمي لقضايا تغير المناخ، وذلك برعاية وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة، بهدف ربط مخاطر الإدارة غير السليمة لمنظومة المخلفات بحجم انبعاثات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى ما يحققه المؤتمر من مشاركة فعالة لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص فى تنظيم منافسة لرفع الوعى البيئى من خلال عقد عدة جلسات بين الشباب لإيجاد أفكار وابتكارات وحلول جديدة لمنظومة إدارة المخلفات.