شكرا لقرائتكم خبر عن فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت، في الثانية من ظهر الجمعة، فتح البوغاز بعد تحسن طفيف في الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات التي تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

وبدأت إدارات الميناء المختصة فوراً بدخول السفن المتراكية على المخطاف الخارجي طبقا لأولوية تراكيها. فيما وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن.