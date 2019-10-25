شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الكويتي يختتم زيارته الخاصة لمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم الشيخ ناصر صباح الأحمد، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي، ماس أمس، زيارة خاصة لمدينة الأقصر التاريخية، زار خلالها المعالم الفرعونية بالمدينة، كما قام بزيارة خاصة للقرية التي شيدها صديقه المهندس المعماري المصري الراحل حسن فتحي غرب مدينة الأقصر، وخلال زيارته لمعالم القرية زار الشيخ ناصر، منزل صديقه المصري، أحمد عبدالراضي، أحد الناشطين في مجال إحياء عمارة حسن فتحي بمصر.

وتأتي زيارة النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي، لمدينة الأقصر ومعالمها التاريخية، في إطار الزيارة الخاصة التي يقوم بها لمصر حاليا.