شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار عقار قديم وسقوط شرفة على سيارات في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتعرض محافظة الإسكندرية، منذ صباح اليوم الجمعة، إلى حالة الطقس السئ وتساقط الأمطار بغزارة وانخفاض درجات الحرارة، تسببت الأمطار في انهيار منزل قديم خالى من السكان، بشارع زاوية التلاوى القبارى حى غرب دون حدوث إصابات.

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كما تسببت في سقوط شرفة عقار بشارع عمر متفرع من شارع الترعة المردومة بمنطقة أبوسليمان شرقي المحافظة، أدت إلى تهشم سيارة تصادف وجودها أسفل المنزل، وسط حالة من الحذر بين أهالي المنطقة من شدة الأمطار، وتواجدهم في منازلهم خشيتا من التعرض لمخاطر الطقس السيئ.

وكانت أصدرت محافظة الإسكندرية، بيانا ناشدت فيه المواطنين عدم الخروج إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة، وتجنب البرق، وحذرت المحافظة الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

وأكدت محافظة الإسكندرية على أن وزارة الرى والموارد المائية، أعلنت الطوارئ ووجهت التحذيرات لمواطني محافظة الإسكندرية، نتيجة الظواهر الغيرعادية وسط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها معظم محافظات جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام قادمة.