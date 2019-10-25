شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طالب وإصابة آخر في حادث تصادم بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقي اليوم طالب مصرعه، وأصيب آخر، في حادث تصادم سيارة أجرة ودراجة بخارية على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز البلينا. تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة البلينا، بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة المركز، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وتبين للرائد عزت سليمان رئيس مباحث المركز، أنه أثناء سير سيارة أجرة قيادة فهمي. ر «17 سنة – سائق» ويقيم بدائرة مركز جرجا، إختلت عجلة القيادة في يده واصطدم بدراجة بخارية «بدون لوحات معدنية» قيادة جمال. ع «17 سنة – طالب» ويقيم بدائرة المركز، مما نتج عنه مصرع قائد الدراجة البخارية، وإصابة حسام. ن «18 سنة – طالب» ويقيم بذات الناحية من مستقلي الدراجة البخارية، بكدمه وتورم بالرأس والجبهة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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