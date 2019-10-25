شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالمجزر الألي ببلبيس للتأكد من سير العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، العاملين بالمجزر الألي للدواجن بمركز بلبيس للتأكد من إنتظام سير العمل بالمجزر والإطمئنان على مراعاته لكافة الإشتراطات البيئية والصحية مشدداً على ضرورة الإهتمام بأعمال النظافة أولا بأول وتكثيف الحملات التموينية والبيطرية والصحية على المجازر الألية للحوم والدواجن بنطاق المحافظة للتأكد من سلامة المعروض منها وحفاظا على البيئة وصحة المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية على ضروة الإهتمام بنظافة المعدات المستخدمة في الذبح والتقطيع وإجراء أعمال الصيانة الدورية لثلاجات حفظ اللحوم البيضاء لتقديم منتج سليم وصحي للمواطن وبأسعار مناسبة. وأوضح المحافظ أن المحافظة تولي إهتماما كبيراً بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتسعى لتطوير ورفع كفاءة المجازر الأليه للحوم والدواجن وتوفيرها للمواطنين بالجودة والسعر الإقتصادي المناسب.

كان محافظ الشرقية قام صباح الجمعة رافقه اللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات بزيارة مفاجئة لمركز ومدينة بلبيس لمتابعة إستعدادات المدينة في التعامل مع حالة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية والتوقعات بسقوط أمطار غزيرة وما سيتم إتخاذه من إجراءات سريعة لمواجهة تجمعات مياه بالشوارع والميادين العامة.