شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وجامبيا توقعان اتفاق تعاون في مجال التجارة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، فوداي جايس، مدير عام البريد الجامبي، خلال فعاليات اجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي بسويسرا، وذلك بهدف بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين البريد المصري ونظيره الجامبي، حيث أسفر اللقاء عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك في مجال التجارة الالكترونية بهدف إتاحة فرصة التسوق الالكتروني لعملاء البريد الجامبي من الولايات المتحدة الامريكية وإنجلترا والصين عن طريق مركز التجميع اللوجيستي بالقاهرة.

قال «الصغير» إن هذا البروتوكول يهدف إلى توطيد أواصر التعاون وتعزيز العلاقات بين البريد المصري والبريد الجامبي ويساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وجامبيا للاستفادة من إمكانيات البريد المصري لتقديم خدمات التجارة الالكترونية لعملاء البريد الجامبي بجودة عالية وبأسعار تنافسية، موضحاً ان بموجب هذا الاتفاق سيتم استخدام المركز اللوجيستي للبريد المصري بمطار القاهرة الدولي في التجارة الالكترونية، حيث سيتم جمع البعائث من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والصين وشحنها إلى مركز التجميع اللوجيستي بالقاهرة ومن ثم إلى جامبيا مما يقلل تكاليف الشحن ورفع وتحسين مستوى الخدمة.

ومن جانبه، رحب فوداي جايس، مدير عام البريد الجامبي، بالتعاون المشترك مع البريد المصري، متمنياً استمرار تبادل الخبرات بين البريد المصري ونظيره الجامبي لنقل تجربة نجاح البريد المصري في ميكنة الخدمات وتطبيق الشمول المالي، مشيدا بما توصل اليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والتكنولوجية.