شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تنهي استعداداتها لاستضافة الاحتفال العاشر بيوم الغذاء الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنتهي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال أيام من كافة الاستعدادات الخاصة بإستضافة جمهورية مصر العربية مؤتمر الإحتفال العاشر بيوم الغذاء الإفريقي، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يومي 29 و30 اكتوبر الجاري. وشكلت الوزارة غرفة عمليات مركزية بالعلاقات الزراعية الخارجية، ممثل فيها كافة الوزارات والهيئات المعنية، بهذا الحدث، لمتابعة كافة النواحي التنظيمية واللوجيستة، للخرج بمظهر مشرف على مستوى الحدث الهام.

ومن جهته أكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ذلك الاحتفال له أهمية بالغة على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والقارية لتبادل الخبرات والمعارف وتقييم التقدم المحقق في ضمان جودة الغذاء من أجل تحسين صحة وتغذية كافة الشعوب الأفريقية.

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وأشار إلى أن المؤتمر معني في الأساس بالتباحث حول إيجاد سبل القضاء على الجوع في القارة الأفريقية بالاستفادة من التقنيات الزراعية الجديدة لتحسين النظم الغذائية الافريقية، لافتاً إلى أن الهدف الرئيسي من الاحتفال هو التحفيز على زيادة التقدير للفوائد والإمكانات الأساسية التي تضعها أجندة العلوم الزراعية والتكنولوجيا والابتكار في مجال انتاج الأغذية وتجهيزها واستهلاكها في مجال الصحة والتغذية من اجل تحفيز الاتجاهات السياسية الجديدة والالتزامات لدعم تنفيذ السياسة الغذائية على جميع المستويات.

وقال الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، إن هناك 4 موضوعات أساسية سيتم التركيز عليها في هذا الاحتفال لتحقيق الأهداف المرجوة منها، يأتي على رأسها: الاستفادة من الفرص لزيادة الاستعانة بالعلوم والتكنولوجيا في مجال الزراعة بشكل أكبر لتحقيق نظم غذائية عالية الإنتاجية ذات توجه تغذوي ومستدام، فضلاً عن الاستفادة من الالتزامات بالاستثمار في مبادرات متعلقة بالنظام الغذائي من أجل العمل على تحسين السلة الغذائية والتغذية، بالإضافة إلى استغلال العلوم والتكنولوجيا لإيجاد نظم غذائية تتسم بالتنوع والسلامة والقيمة الغذائية العالية، وزيادة وتحسين السلة الغذائية للفئات السكانية المعرضة للخطر باعتبار ذلك استراتيجية حماية اجتماعية.

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفال أكثر من 500 مشارك من خبراء الزراعة والغذاء بالقارة السمراء، من 55 دولة أفريقية، فضلا ًعن وزراء الزراعة الأفارقة .