شكرا لقرائتكم خبر عن بإجماع الأصوات.. مصر تفوز برئاسة اللجنة الفنية للإعلام والاتصالات بالاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت مصر برئاسة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الأفريقي في دورتها الثالثة للفترة 2019-2021؛ بإجماع الأصوات، كما تم انتخاب كل من بوروندي، ومالاوي، وسيراليون أعضاء بالمكتب في دورته الجديدة.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأفارقة الذي افتتحه، الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح الجمعة، والذي يعقد ضمن فعاليات الاجتماع الثالث للدورة العادية للجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد الافريقي التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 حتى 26 أكتوبر، ويشارك في المؤتمر ٣٧ دولة أفريقية وبحضور ١١ وزيراً للاتصالات.

وعقب إعلان فوز مصر برئاسة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الأفريقي، وجه الدكتورعمرو طلعت الشكر للوزراء ورؤساء الوفود، مؤكدا حرص مصر دائماً على تعزيز التعاون مع الأشقاء في القارة.

ويتولى أعضاء مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسؤولية متابعة قرارات وتوصيات الدورة الثالثة للجنة الفنية المتخصصة وعقد اجتماع عادي واحد على الأقل بعد العام الأول التالي لدورة اللجنة الفنية المتخصصة.

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وفي كلمته التي ألقاها خلال افتتاح المؤتمر، أكد «طلعت» أن هذا المؤتمر جاء ليؤكد على ما تم مناقشته خلال الاجتماع الثالث للجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاتحاد الافريقي؛ حيث تم بحث عدد من الموضوعات الهامة على رأسها استراتيجية التحول الرقمي الشاملة لأفريقيا وذلك بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة المتخصصة وعدد من الهيئات الدولية، والتي تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي من خلال تطبيق تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة والتي يأمل أن تقدم فرص غير مسبوقة للتنمية المستدامة للقارة الافريقية.

وأضاف الوزير أن مصر حرصت خلال الفترة الماضية على صياغة عدد من المبادرات التي تتوافق مع استراتيجية التحول الرقمي الأفريقية وتمثل الإرادة المجتمعة لشعوب القارة، وقد تم تبني هذه المبادرات ودعمها على أعلى مستوى في سياق رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ومنها: مبادرة أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية، ومبادرة التعاون الافريقي في التحول الرقمي، ومبادرة تمكين ذوي الإعاقة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشار إلى أهمية استكمال العمل في مبادرة «برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا» PIDA بمرحلته الثانية وهو البرنامج الذي يساهم في تسريع عمليات الاندماج القاري والتنمية الاقتصادية، وكذلك مبادرة السياسات والتنظيم لأفريقيا الرقمية«PRIDA، لافتا إلى أهمية دعم آليات الحماية والوقاية من خلال الأمن السيبرانى.

كما اقترح «طلعت» تشكيل فريق عمل من خبراء الذكاء الاصطناعي على مستوى القارة لبلورة موقف موحد حول تأثير الذكاء الاصطناعي على القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والزراعة، يطرح في المحافل الدولية ذات الصلة. واقترح أيضاً أن تؤسس مصر مركز بحوث تطبيقية للذكاء الاصطناعي لتوظيف هذه التكنولوجيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، على أن يتم اقتراح وتقديم المشروعات إلى الاتحاد الأفريقي وكافة الشركاء، وذلك إلى جانب العمل على تطوير إطار عام وشامل لبناء القدرات.

وفي كلمته، أشار هولين زاو، أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أهمية الدفع بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القارة الافريقية، وأثنى على الجهد المبذول من اجل نشر استخدامات هذه التكنولوجيات من أجل التنمية؛ مؤكدا أن الاتحاد الدولي للاتصالات يسخر كافة إمكانياته من أجل مستقبل أفضل لقارة افريقيا والعالم.