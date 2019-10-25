شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وسحب منخفضة وسقوط أمطار على قري ومراكز الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قري ومدن محافظة الشرقية الجمعة، تقلبات مناخية وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ورياح محملة بالأتربة وتكاثر للسحب المنخفضة على بعض المناطق صاحبها سقوط أمطار.

و من جانبه أمر الدكتور غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن الاحياء ومديرى المديريات الخدمية باستمرار رفع حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات وسوء الأحوال الجوية والتأكد من جاهزية سيارات الكسح المخصصة لشفط المياه والحماية المدنية لتوجيهها لمكان تجمعات الأمطار في حالة سقوط أمطارغزيرة مع مراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية والتأكد من تسليكها لتصريف مياه الأمطار.

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وأكد محافظ الشرقية أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

وفى سياق متصل واصلت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية رفع درجة الإستعداد القصوي بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية والمراكز الطبية بنطاق دائرة المحافظة، بالأضافة إلى تشكيل غرف عمليات بالمديرية لمتابعة حالات الطوارئ وذلك تزامنا مع عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الامطار الغزيرة باماكن متفرقة بنطاق المحافظة.

وقال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم التشديد على مديري جميع المستشفيات بضرورة صرف كميات الأدوية والمستلزمات الطبية المناسبة وخاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ، وذلك من مخازن التموين الدوائي، وإتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي طوارئ نظرا لسوء الأحوال الجوية ولحين إستقرارها مع تكثيف تواجد الأطباء بمختلف التخصصات والفئات المعاونة، وتوفير كميات مضاعفة من فصائل الدم المختلفة.

كما وجه وكيل وزارة الصحة مدير الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية بضرورة استمرار متابعة لجنة الأزمات بالمديرية لأحوال الطقس وتجهيز فرق الإنتشار السريع للإستعانة بهم في الحالات الطارئة، مشيراً إلى انه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لتغطية الطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن، وتم تمركز سيارات الإسعاف في عدد 83 نقطة مختلفة بنطاق المحافظة.