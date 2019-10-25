شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع «آيس كريم» غير مرخص بمركز جهينة بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ضبطت اليوم مباحث التموين بسوهاج، مصنع «آيس كريم» غير مرخص بدائرة مركز جهينة. تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط إدارة مباحث التموين، بقيادة العميد محمد نصحى، مدير الإدارة، من ضبط أبانوب. ر «24 سنة- مدير مسؤول مصنع آيس كريم» ويقيم بدائرة مركز جهينة، لإدارته مصنع «آيس كريم» بدون ترخيص، وتم ضبط 7200 عبوة آيس كريم معده للطرح بالأسواق، و600 كيلو جرام لبن تحت التجهيز، و25 كيلو جرام جوز هند، و5 كيلو جرام كامينا ولون بطعم الفراولة، و3100 عبوة فارغه، وخط إنتاج بموتور، وماكينة تغليف، و2 بكرة تغليف، وقد تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر بواقعة الضبط المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

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