شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى قضائية تطالب بوقف نقل مجسم مفتاح الحياة من «ميدان مرحبا» بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد صالح، المحامي ومنسق اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية بالأقصر، إقامة أول دعوى قضائية تطالب بإلزام محافظ الأقصر بوقف قراره بنقل مجسم مفتاح الحياة من ميدان مرحبا، الذي تم تصميمه وإقامته وسط مدينة الأقصر.

ووصف صاحب الدعوى، أن المحافظ تجاهل مطالب أهل الأقصر أوساتذة الفنون الجميلة بالبقاء على المجسم في موقعه، مؤكدا أن الجهة المسؤولة عن حسم مثل تلك القضايا قانونا هو جهاز التنسيق الحضاري بوزارة الثقافة.

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وكان مجلس إدارة غرفة شركات السياحة أوصى في اجتماعه، برئاسة ثروت عجمي، وحضور محمد عثمان نائب رئيس الغرفة، ببقاء مفتاح الحياة بميدان مرحبا وتكريم القائمين على تطوير المدينة، وذلك بناءا على الاقتراح المقدم من محمد قناوي عضو مجلس إدارة الغرفة.

كما طالبت نقابة المرشدين السياحيين، مسؤولى المحافظة بعدم الاستعجال في إزالة المجسم الذي بات مميزا في موقعه، وأصبح مطلب جماعى من السياح الهبوط من الحافلات السياحية لالتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعى المختلفة ليراها أصدقائهم في بلدانهم المختلفة، مؤكدين في بيان رسمى عدم الانصياع وراء دعوات إزالة المجسم ورؤية أهل الخبرة والمعنيين وخاصة مع وجود بروتوكول تعاون بين المحافظة وجامعة الاقصر ممثلة في كلية الفنون الجميلة في تطوير ميادين الأقصر.

وكان محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، أصدر بيانا صحفيا، أنه قرر أن يتم إزالة مجسم «مفتاح الحياة» من ميدان مرحبًا أمام معبدالأقصر، موجهاً تعليماته إلى العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، بسرعة إزالته على الفور.

وأكد محافظ الأقصر، أنه استمع إلى آراء الأثريين بوزارة الآثار وعدد من المعنيين بالشأن العام بالأقصر، الذين أجمعوا على عدم صلاحية وجود مجسم مقلد لأثر أمام معبدأثرى عظيم كمعبدالأقصر.