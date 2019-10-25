شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة بالإسكندرية تتسبب في سقوط شجرة على سيارة واشتعال عمود إنارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت محافظة الإسكندرية، منذ صباح فجر اليوم الجمعة، إلى هطول أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة، وتسببت استمرار تساقط الأمطار في سقوط شجرة على سيارة بشارع البيهقي أمام مسجد الأبرار بحي غرب دون حدوث إصابات بشرية.

كما وورد بلاغ لغرفة عمليات حي شرق، وجود ماس كهربائي بعامود كهربائي، واشتعال النيران بالأسلاك داخل العمود بشارع الشركة العربية، بمنطقة أبوسليمان، وعلى الفور تم إبلاغ شبكات سابا باشا لسرعة التعامل مع البلاغ، اتخاذ اللازم للحفاظ على المارة بالطريق العام.

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ومن جانبها أصدرت محافظة الإسكندرية، بيان تناشد فيه المواطنين عدم الخروج إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة، وتجنب البرق، وحذرت المحافظة الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

وأكدت محافظة الإسكندرية على أن وزارة الرى والموارد المائية، أعلنت الطوارئ ووجهت التحذيرات لمواطني محافظة الإسكندرية، نتيجة الظواهر الغيرعادية وسط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها معظم محافظات جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام قادمة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية حدوث تغير مناخي حاد وعنيف لوجود منخفض مداري عاصف في حوض البحر المتوسط، مما يتسبب في أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية والسواحل الشمالية والدلتا بكثافة أمطار تتعدى الـ15 مم وسرعة رياح أكثر من 20 عقدة خلال يومي الجمعة والسبت.