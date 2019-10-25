شكرا لقرائتكم خبر عن الارصاد غدا .. موجة الطقس السيئ مستمرة وأمطار بأغلب الأنحاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد، اليوم الجمعة، لذروتها وسط توقعات بفرص لسقوط الأمطار على أغلب الأنحاء تكون غزيرة ورعدية وتصل لحد السيول، وتوقعات الأرصاد غدا باستمرار حالة عدم الاستقرار بأغلب الأنحاء. الأرصاد غدا الأرصاد غدا وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات الأرصاد غدا لحالة الطقس فى نقاط مبسطة كما يلى: 1- توقعات بطقس معتدل على شمال البلاد 2- الطقس سيكون معتدلا على الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد 3- توقعات بطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا Advertisements 4- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد 5- تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد 6- توقعات بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء 7- الأمطار تكون خفيفة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة 8- الرياح معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء 9- نشاط للرياح على خليج السويس ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

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