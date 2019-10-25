شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. أمطار بالسواحل الشمالية وبحرى والقاهرة والعظمى بالعاصمة 26 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس معتدل علي شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهره وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهار مائل برودة ليلا.

وتقل الرؤيه في الشبوره المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد كما تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشماليه وسيناء تكون خفيفة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أغلب الانحاء كما تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 20 ، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة.