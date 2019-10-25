شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه .. قطع الخدمة عن 8 مناطق بالجيزة فى العاشرة مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد 8 مناطق بمحافظة الجيزة مساء اليوم انقطاع المياه لمدة 8 ساعات، لإجراء عمليات صيانة خاصة بتوسعات محطة مياه إمبابة "مرحلة باماج". انقطاع المياه فى إمبابة انقطاع المياه فى إمبابة ويبدأ الانقطاع من الساعة الــ10 مساء اليوم الجمعة حتى الساعة الـ6 صباح غد السبت بمناطق "مركز أوسيم – مركز كرداسة – الجلاتمة – مناشى البلد – بهرمس – الحسانين – ذات الكوم – برقاش" . وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت العامة والخاصة بتدبير احتياجاتها من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع . وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتسيير سيارات محملة بمياه الشرب لتلبية احتياجات المواطنين عند الطلب على رقم طوارئ 125 .

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