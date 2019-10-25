شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تحصل 2.3 مليون جنيه مستحقات 6 عمال بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تحصيل مستحقات مالية لـ 6 عمال مصريين وديا، وبلغت 540 ألفا و770 ريالا سعوديا، أى ما يعادل 2 مليون و325 ألفا و311 جنيها مصريا ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بحل مشكلة 6 من العمال المصريين وديا، بعد أن تقدموا بشكاوى فى وقت سابق مطالبين فيها بحصولهم على مستحقاتهم المالية النظامية لدى إحدى الشركات العاملة فى قطاع المقاولات، فضلا عن تأشيرة خروج نهائي.

وعلى الفور تحرك الدكتور ياسر غازى الملحق العمالى بالسفارة بالرياض ، وتواصل مع مدير إدارة الموارد البشرية بالشركة التى يعمل بها العمال الـست المصريين للمطالبة بمستحقاتهم، ووعد بعرض الموضوع على صاحب العمل، وبالمتابعة المستمرة على مدار أكثر من شهرين مع إدارة الشركة، وعدت بصرف المستحقات حال توافر السيولة المالية اللازمة.

وحصل العمال الست على مستحقاتهم البالغة ما يعادل 2 مليون و325 ألفا و311 جنيها مصريا ، واستخراج تأشيرة خروج نهائى لهم، وقدم العمال شكرهم لوزارة القوى العاملة ممثله فى مكتب التمثيل العمالى على الدعم والمساندة حتى انتهاء مشكلتهم.