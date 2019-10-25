شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الشروق يشارك فى قافلة طبية مجانية للكشف على أمراض الرمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، في تنظيم قافلة طبية مجانية للكشف على أمراض الرمد بالمدينة، حيث تم عمل الدعايات اللازمة بالمحاور الرئيسية وتنظيم الفعاليات والحجز المسبق للمرضى، وذلك بالتنسيق مع مستشفى الشروق العام ومعهد الرمد التذكاري التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي أن القافلة الطبية تضمنت الكشف والفحص والعلاج وتوفير الأدوية مجاناً لـ ( 410) حالات مرضية، مشيراً إلى أنه بالنسبة للحالات التي تحتاج إلى عمليات، فإنه جارٍ حالياً التنسيق مع معهد الرمد لتحديد مواعيد إجراء عمليات مجانية لـ ( 39 حالة مياه بيضاء- 7 حالات حول - 6 حالات ترقيع قرنية - 3 حالات مياه زرقاء- 8 حالات ظفرة - 14 حالة شبكية تحت الفحص والتقييم).

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وأضاف رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار التعاون المستمر مع الجهات الخدمية ومنظمات المجتمع المدني بمدينة الشروق، مشيراً إلى أنه في ختام الفعاليات تم تقديم خالص الشكر والتقدير للأطباء المشاركين في القافلة الطبية.