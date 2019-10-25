البابا تواضروس يعزى الأنبا جراجيوس فى وفاة كاهن بمطاى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم قداسة البابا تواضروس الثانى العزاء للأنبا جوارجيوس أسقف إيبارشية مطاى وتوابعها ولمجمع كهنة الإيبارشية فى وفاة الأب القمص اسطفانوس ناشد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقمص عبد المسيح المناهرى بالمناهرة.

توفى القمص اسطفانوس ناشد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقمص عبد المسيح المناهرى بالمناهرة التابعة لإيبارشية مطاي، عن عمر جاوز الـ 86 سنة، بعد أن أمضى فى الخدمة الكهنوتية أكثر من 45 سنة.

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ولد الأب الراحل يوم 25 يونيو من عام 1933 بقرية أسطال مركز سمالوط بالمنيا وسيم قسًّا بيد مثلث الرحمات الأنبا أثناسيوس فى 5 فبراير عام 1974 ونال القمصية فى 24 فبراير 1993.

خدم فى بداية خدمته الكهنوتية لمدة سبع سنوات بكنيسة القديس مارمرقس ببنى صامت ببنى مزار انتقل بعدها إلى كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالقطوشة واستمرت خدمته بها لسبعة عشر عامًا. واختتم خدمته بكنيسة السيدة العذراء والقمص عبد المسيح المناهرى بالمناهرة لمدة اثنين وعشرين عامًا.

أقيمت صلوات تجنيزه بكنيسته بمشاركة مجمع كهنة الإيبارشية وعدد من الآباء الكهنة من خارج الإيبارشية.