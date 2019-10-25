الأنبا رافائيل يترأس صلوات القداس الإلهى بكاتدرائية مارمرقس بالكويت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى سياق آخر غادر قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والوفد المرافق له مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس متوجهًا إلى النمسا.

وكان فى وداع قداسة البابا بالمطار السفير المصرى بباريس إيهاب بدوى والسفير جون كريستوف بوسيل مسئول الأديان بوزارة الخارجية الفرنسية، ومن أحبار الكنيسة صاحبى النيافة الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والقطاع الفرنسى من سويسرا والأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا. Advertisements تأتى زيارة قداسة البابا للنمسا لمراجعة حالة العمود الفقرى لقداسة البابا من قبل الأطباء المتابعين لقداسته هناك. ويرافق قداسة البابا فى جولته الرعوية الحالية بإيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا والتى بلغت يومها الثالث عشر اليوم، صاحبا النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلى والقمص أنطونيوس باقى والقس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا والشماس رامى رزق الشماس الخاص لقداسة البابا.

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