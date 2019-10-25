شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب سفير مصر بصربيا رئيسا لمجموعة البعثات الدبلوماسية لأعضاء الفرانكفونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتخبت مجموعة رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء والمراقبين فى المنظمة الدولية للفرانكفونية فى بلجراد السفير "عمرو الجويلى"، سفير مصر لدى صربيا، رئيساً للمجموعة لمدة عام.

وقد أبرز أمين عام ديوان رئاسة جمهورية صربيا "نيكولا سيلاكوفتش"، بصفته ممثلاً خاصاً للفرانكفونية، على الأهمية التى توليها صربيا للتعاون مع مجموعة السفراء الناطقين بالفرنسية، وخاصة خلال العام القادم الذى يتزامن مع احتفالات المنظمة باليوبيل الذهبى لإنشائها من جانب، ومع اليوبيل الماسى لمنظمة الأمم المتحدة من جانب آخر.

ومن جانبه رحب الجويلى بالدعم الذى أبداه الأعضاء للرئاسة المقبلة للمجموعة، والتى تعتبر أكبر تجمع دولى من نوعه فى بلجراد، حيث تضم 24 من رؤساء البعثات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن التحضيرات قد بدأت للاحتفال بشهر الفرانكفونية في مارس المقبل. ونوه "الجويلى" في هذا الصدد بتنظيم مؤتمر للتعاون الاقتصادى بين الدول الفرانكفونية وصربيا، وإصدار كتاب مجلد تدويناً لتاريخ العلاقات بين صربيا وبين المنظمة ودولها.

واستعرض "الجويلى" دور مصر الرائد فى إطار الفرانكفونية، مشيراً إلى تولى الراحل الدكتور بطرس غالى الأمانة العامة للمنظمة، واستضافة مصر لجامعة سنجور بالإسكندرية.