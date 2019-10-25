شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تقييد حركة الماشية ومواجهة عمليات التهريب لمواجهة الوادى المتصدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إن هناك تنسيق مع محافظة البحر الأحمر لتقييد حركة الحيوانات إلا إذا كانت مرقمة ومصحوبة ببطاقة تسجيل مثبت بها التحصين ضد مرض حمى الوادى المتصدع وتاريخه، وكذلك رش السيارات وما تحمله من حيوانات وضبط أي عمليات تهريب عبر الحدود.

وأضاف نائب وزير الزراعة ، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قامت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية مباشره بعد الاشتباه بوجود حالات إصابة بمرض حمى الوادي المتصدع في مناطق شمال شرق السودان حيث ان هذا المرض من الأمراض المشتركة التي تصيب الحيوان و تنتقل الي الانسان .

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر سبل تكثيف التعاون فى كافة المجالات المرتبطة بالثروة الحيوانية بالمحافظة، وعقد اللقاء بديوان عام المحافظة، وبحضور اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء وحنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد.

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وأكدت نائب وزير الزراعة ، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حماية البلاد من دخول هذا المرض بتحصين الحيوانات القابلة للإصابة بالمناطق الحدودية المتاخمة لدولة السودان لتوفير منطقة حزام آمن ضد المرض، وتنتهي بتحصين كل الحيوانات في أنحاء مصر ، كما تفقدت المعامل الحدودية التابعة لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، و مديريه الطب البيطري و المحاجر للتأكد من جاهزيتهم للعمل على مدار 24 ساعة.

وأكدت الدكتوره يسرا عطية نائب محافظ البحر الاحمر على أن المحافظة بدورها تقوم بعقد اجتماعات دورية بين مختلف الجهات التنفيذية المعنية على أرض المحافظة متضمنة مديرية الطب البيطرى- الشئون الصحية – الزراعة – البيئة- معمل بحوث صحة الحيوان – الحجر الصحى – شركة مياه الشرب والصرف الصحى وذلك للتنسيق فيما بينهم وتشكيل لجان مشتركة لإتخاذ كافة الاجراءات الوقائية من مرض حمى الدنج أو حمى الوادى المتصدع.

حضر اللقاء العميد تامر سمير السكرتير العام المساعد للمحافظة ومديرى المديريات الطب البيطرى - الصحة- البيئة- الزراعة - الثروة السمكية والمستشار العسكرى بالمحافظة والمرور ورئيس المعمل الصحى بالغردقة ولفيف من القيادات الامنية والتنفيذية.