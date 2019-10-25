عدم تصوير البرق.. 8 نصائح للمواطنين عند سقوط أمطار رعدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

وجه جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عدة نصائح للمواطنين تزامنًا مع مرور البلاد بموجة من الطقس السيئ، وهطول أمطار غزيرة على المدينة أمس.

كانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت أنه من المتوقع أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة، تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، وتكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي الشلاتين وحلايب.

وأصدر الجهاز 8 نصائح لمواجهة ظروف الطقس السيئ، تشمل:

- عدم ركن السيارات أعلى "بالوعات صرف الأمطار" بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، لضمان عملها بكفاءة وسهولة صيانتها إن لزم الأمر.

- التأكد من صلاحية تشغيل وكفاءة "الطلمبات الغاطسة" ببدرومات العمارات والفيلات.

- ركن السيارات (خارج البدرومات) حالة استمرار هطول الأمطار لفترات طويلة.

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- الابتعاد عن أعمدة الإنارة بقدر الإمكان.

- إذا اشتد المطر افصل الكهرباء فورا لعدم حدوث أي ماس كهربائي.

- عدم تصوير البرق.

- عدم نزول الأطفال للشوارع

- القيادة بهدوء على الطرق وتجنب السرعات الزائدة واتباع تعليمات المرور.