"الزراعة" تنهي استعدادات استضافة احتفال يوم الغذاء الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من كافة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر الاحتفال العاشر بيوم الغذاء الإفريقي، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يومي 29 و30 أكتوبر الجاري.

وشكلت الوزارة غرفة عمليات مركزية بالعلاقات الزراعية الخارجية، ممثل فيها كافة الوزارات والهيئات المعنية ، بهذا الحدث، لمتابعة كافة النواحي التنظيمية واللوجيستة، للخروج بمظهر مشرف على مستوى هذا الحدث.

وأكد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هذا الاحتفال له أهمية بالغة على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والقارية لتبادل الخبرات والمعا رف وتقييم التقدم المحقق في ضمان جودة الغذاء من أجل تحسين صحة وتغذية كافة الشعوب الإفريقية .

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وأشار إلى أن المؤتمر معني في الأساس بالتباحث حول إيجاد سبل القضاء على الجوع في القارة الإفريقية بالاستفادة من التقنيات الزراعية الجديدة لتحسين النظم الغذائية الإفريقية، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي من الاحتفال هو التحفيز على زيادة التقدير للفوائد والإمكانات الأساسية التي تضعها أجندة العلوم الزراعية والتكنولوجيا والابتكار في مجال إنتاج الأغذية وتجهيزها واستهلاكها في مجال الصحة والتغذية من أجل تحفيز الاتجاهات السياسية الجديدة والالتزامات لدعم تنفيذ السياسة الغذائية على جميع المستويات .

من جانبه، قال الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية إن هناك 4 موضوعات أساسية سيتم التركيز عليها في هذا الاحتفال لتحقيق الأهداف المرجوة منها، يأتي على رأسها الاستفادة من الفرص لزيادة الاستعانة بالعلوم والتكنولوجيا في مجال الزراعة بشكل أكبر لتحقيق نظم غذائية عالية الإنتاجية ذات توجه تغذوي ومستدام، فضلا عن الاستفادة من الالتزامات بالاستثمار في مبادرات متعلقة بالنظام الغذائي من أجل العمل على تحسين السلة الغذائية والتغذية، بالإضافة إلى استغلال العلوم والتكنولوجيا لإيجاد نظم غذائية تتسم بالتنوع والسلامة والقيمة الغذائية العالية، وزيادة وتحسين السلة الغذائية للفئات السكانية المعرضة للخطر باعتبار ذلك استراتيجية حماية اجتماعية.

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفال أكثر من 500 مشارك من خبراء الزراعة والغذاء بالقارة السمراء، من 55 دولة أفريقية، فضلا عن وزراء الزراعة الأفارقة.​