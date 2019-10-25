​3 توجيهات من وزير النقل بشأن التعامل مع موجة الطقس السيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

أصدر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، توجيهاته بانتشار فرق الصيانة الفنية والطوارئ ورفع درجة الاستعداد في مرافق السكك الحديدية، والمترو، والنقل النهري، والموانئ البحرية، والطرق التابعة للوزارة؛ لمواجهة أي طارئ في ظل الأحوال الجوية غير المستقرة.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تابع وزير النقل انتظام حركة تشغيل القطارات ومواعيد قيامها، وتواجد مسؤولي السكة الحديد بالمحطات المختلفة، وكذلك انتظام جداول تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق.

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وأكد البيان، أن حركة المترو منتظمة في الخطوط الثلاثة، موضحا أن الوزير يتابع مع قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي، ومن خلال تواجد قيادات ومسئولو المرفق على خطوط المترو وانتشار فرق الصيانة المختلفة على خطوط المترو الثلاثة لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، حرصاً على مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات.

كما تابع الوزير استمرار قيام مسئولي هيئة النقل النهري بالتأكد من اتباع المراكب للتعليمات السير في النيل في ظل حالة الجو غير المستقر، واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية واستمرار فحص كل المراكب النيلية، التي تنقل ركابا والتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها.

ووجه الفريق كامل الوزير، رئيس وقيادات الطرق والكباري، بانتشار فرق الطوارئ والصيانة في مختلف المناطق التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية؛ للتعامل الفوري مع أي طارئ تسببه السيول والأمطار، مشددا على رفع درجة الاستعداد بالموانئ البحرية ومتابعة حركة السفن في موانئ دمياط والبحر الأحمر، والجاهزية المستمرة لفرق الطوارئ خاصة مع غلق بوغاز الإسكندرية والدخيلة في ظل الأحوال الجوية غير المستقرة.