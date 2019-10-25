أمطار على القاهرة خلال ساعات.. والأرصاد ترد "هل تصل لسيول؟" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

تصوير - محمد حسام الدين:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن تتعرض محافظة القاهرة لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة خلال ساعات، على أن تستمر إلى غدٍ السبت.

وأضاف "شاهين" في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أن تساقط الأمطار سيكون بأماكن متفرقة بالمحافظة، متباينة في قوتها من خفيفة إلى متوسطة الشدة ببعض المناطق، مشددًا على أنه لن يحدث سيول في القاهرة.

وأوضح أن فرص سقوط الأمطار لن تؤثر على الأنشطة اليومية للمواطنين.

وتنبأ موقع "توقعات الطقس العالمية"، بهطول الأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة بحلول الساعة 1:45 ظهرًا، على أن تستمر فرص سقوط الأمطار في الساعات الأولى من صباح السبت.

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كانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت أنه من المتوقع أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة، تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، وتكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي الشلاتين وحلايب.

وناشد مجلس الوزراء، المواطنين عدم التواجد في الأماكن التي بها أمطار غزيرة الجمعة بقدر الإمكان إلا في حالة الضرورة القصوى، وذلك للمتواجدين في محافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، حرصا على سلامة المواطنين ومنعا للتكدسات المرورية وأيضا لمساعدة الجهات المعنية في إزالة الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط الأمطار.

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