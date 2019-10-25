بينهم "رشاش جرينوف".. ضبط 220 قطعة سلاح ناري خلال يوم بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة المحافظات، توجيه حملات أمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة بأنواعها.

أسفرت عن ضبط 15 قطعة سلاح ناي، 54 قضية اتجار بالمخدرات، 40 قطعة سلاح أبيض، 65 قضية تموينية، 4210 مخالفة مرورية، تنفيذ 10113 حكم قضائي متنوع وذلك في نطاق محافظة الجيزة.

وفى محافظة المنيا تم ضبط 13 قطعة سلاح ناري، 8 قضايا اتجار بالمخدرات، 64 قضية تموينية، 3991 مخالفة مرورية، تنفيذ 1740 حكم قضائي متنوع.

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كما تم ضبط 10 قضايا في مجال البيئة والمسطحات، 35 قضية تموينية، 164 مخالفة مرورية، تنفيذ 124 حكم قضائي متنوع بمحافظة بنى سويف.

ونجحت أجهزة الامن في الفيوم في ضبط 9 قطع سلاح ناري، 4 قضايا اتجار بالمخدرات، 110 قضية تموينية، 1341 مخالفة مرورية، تنفيذ 1008 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.