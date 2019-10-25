سيارات إغاثة وكاميرات لمراقبة الطرق.. المرور تستعد لمواجهة سقوط الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

رفعت الإدارة العامة للمرور، خلال الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، حالة الطوارئ وجهزت سيارات الإغاثة والكاميرات لمراقبة حركة السيارات تحسبا لسقوط أمطار، والاستعداد لتلقي البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

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ونسقت الإدارة العامة للمرور مع غرف عمليات النجدة والإسعاف والحماية المدنية، مع الربط بغرف عمليات المحافظات المختلفة للتدخل في حالات الطوارئ التي تتضمن انفجار مواسير المياه أو سقوط الأشجار أو المؤثرات التي قد تؤدي إلى تعطل الحركة المرورية.

وحفاظا على الأرواح وللتدخل في حالات الطوارئ، دعت الإدارة إلى الاتصال بالرقم 01221110000 للإغاثة المرورية على الطرق السريع، فيما ناشدت الإدارة المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا في حالات الضرورة.

فيما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر اليوم الجمعة، السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد، وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء.