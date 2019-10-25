خلال 24 ساعة.. ضبط 10 قضية تهريب جمركي بقيمة مليون ونصف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع والأمن العام، والمخالفات المرورية.

وضبطت أجهزة الأمن في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية 10 قضايا تهريب ملابس أجنبية الصنع، ومفروشات، ومجاري ستائر معدنية، ولوحات إعلانات ضوئية، وكشافات كهربائية متنوعة، ومستحضرات تجميل، وقطع غيار، وخراطيم، وسجائر، وتيل فرامل، وفحم، ومعس بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا 1,753,227 جنيه.

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وفي مجال الأمن العام تم ضبط 51 قضية مزاولة مهنة بدون تصريح، ومحاولة صعود باخرة بدون تصريح، ودخول دائرة جمركية بدون تصريح، ومخالفات السائقين والعاملين، ومخالفات مسطح مائي، وانتهاء فترة التصريح، وانتحال صفة.

وضُبط في مجال ضبط المخالفات المرورية 1386 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 290 حكم قضائي في مجال تنفيذ الأحكام، وضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.