ضبط 83 طن أسمدة زراعية منتهية الصلاحية داخل 4 مخازن بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجهت أجهزة الأمن بمديرية أمن البحيرة بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والأجهزة المعنية حملة أمنية مُكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة غرب النوبارية. وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 مخازن أسمدة ومخصبات زراعية "بدون ترخيص" تابعين لإحدى شركات الكيماويات والأدوية والكائنين بالمنطقة الصناعية الأولى بدائرة القسم، بمضبوطات بلغت 83 طن أسمدة زراعية عبارة عن 19 طن أسمدة منتهية الصلاحية، 64 طن أسمدة بدون ترخيص، وكذا ضبط المدير المسئول عن تلك المخازن 37 سنة ومقيم بمدينة دمنهور. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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