ضبط نصاب استولى على مليون ونصف جنيه من ضحاياه بزعم توظيفها بتجارة الذهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة المصوغات والمشغولات الذهبية.

تلقت الإدارة، بلاغًا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، يفيد بتعرضها لواقعه نصب واحتيال من قبل مدير وشريك بإحدى الشركات لتجارة المجوهرات والفضيات بمنطقة مصر الجديدة، حيث قام المذكور بممارسة نشاط احتيالي واسع النطاق في الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم مشاركتهم في تجارة المصوغات الذهبية والمجوهرات وإنشاء سلسلة من المحلات لذات التجارة مقابل أرباح شهرية يتحصلون عليها، وقام بالاستيلاء من المجني عليها على مبلغ مليون و800 ألف جنيه، تحت ذلك الزعم.

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عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة، أسفرت إحداها عن ضبطه بدائرة قسم شرطة مصـر الجديدة، وعثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات عبر تطبيق الواتس آب مع ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامي.

أمكن من خلال الفحص وتطوير مناقشة المتهم الاستدلال على 5 من المواطنين من ضحاياه والذين قاموا بإعطائه مشغولات ذهبية ودفع مبالغ مالية للمتهم المذكور بزعم مشاركته في تجارة المصوغات والمجوهرات، وبمواجهه المتهم أقر بنشاطه على النحو المشار إليه.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين.