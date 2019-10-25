بدون إذن سفر.. ضبط موظفين بشركة طيران حاولوا تسفير 25 شابا للخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، القبض على اثنين موظفين بإحدى شركات الطيران، لاتهامهما بعرض وتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسهيل سفر 25 شاب لخارج البلاد، دون الحصول على إذن السفر.
وردت معلومات إلى اللواء محمد صلاح، مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيام (موظف) بإحدى شركات الطيران بعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على فني نسخ بذات الشركة مقابل تسهيل سفر عدد 25 شاب لخارج البلاد دون الحصول على إذن السفر مستغلاً طبيعة عمله.
كما رصدت المتابعة عدة لقاءات بين أطراف الواقعة تضمنت الاتفاق على تسهيل تسفيرهم بدون إذن السفر في مقابل حصولهم على مبلغ 20 ألف جنيه عن كل شخص.
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد بعض الأكمنة وأمكن ضبط 4 أشخاص وذلك حال تقدمهم للسفر للخارج بدون إذن السفر كما أمكن ضبط الموظف المتهم حال قيامه بعرض بتقديم مبلغ الرشوة للموظف الآخر وقدره 48 ألف جنيه وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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