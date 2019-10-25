بينهم سيدة.. ضبط 3 عناصر إجرامية لترويج الهيروين والبانجو بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة أمنية مُكبرة استهدفت قرية الزوامل بدائرة مركز شرطة بلبيس الشرقية لضبط العناصر الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالمواد المخدرة.
وعقب رصد تلك العناصر الإجرامية والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي تم استهدافهم وأمكن ضبط عاطلان، مقيمان بقرية الزوامل بدائرة مركز شرطة بلبيس حال تواجدهما بمسكنهما وبحوزتهما 200 جرام هيروين، 2 كيلو بانجو، مبلغ مالي، هاتفان محمول) وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وحيازتهما للمضبوطات.
كما أمكن ضبط (سيدة بدون عمل، مقيمة بقرية الزوامل بدائرة مركز شرطة بلبيس ) حال تواجدها بمسكنها وبحوزتها 120 قرص مخدر، مبلغ مالي، هاتف محمول) وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي وحيازتها للمضبوطات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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