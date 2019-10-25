أخبار مصر | عاجل.. بيان هام من الحكومة بشأن مدينة زويل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان هام من الحكومة بشأن مدينة زويل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء على ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إدراج جامعة زويل جامعة حكومية، ضمن تعديلات قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

ونفى المركز تلك الأنباء، قائلا إنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدة أنه لا صحة لإدراج جامعة زويل جامعة حكومية ضمن تعديلات قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مُوضحة أن التعديلات المُقدمة على قانون إنشاء مدينة زويل تستهدف ربط المخرجات البحثية للجامعة بمنظومة البحث العلمي مع الحفاظ على الاستقلالية والحرية الأكاديمية للجامعة.

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وأشارت الوزارة إلى أن أبرز التعديلات الواردة بالقانون تتمثل في تشكيل مجلس أمناء للمدينة يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن 15 عضوًا، من بينهم 10 أعضاء من الشخصيات العامة المصرية والعالمية من ذوي الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يكون أغلبية أعضائه من المصريين، مُوضحة أن وجود وزير التعليم العالي في مجلس الأمناء يأتي بصفته مسئولًا عن البحث العلمي.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بتكلفة بلغت نحو 936 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنجاز نسبة 65% من إجمالي أعمال المرحلة الثانية من المدينة التي تقدر تكلفتها بنحو 3.2 مليار جنيه، جميعها من الموازنة العامة للدولة، لافتة إلى أنه من المتوقع إنهاء المشروع بالكامل في مطلع عام 2020.

وفي النهاية، أهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي والطلاب عدم الالتفات إلى تلك الشائعات المغلوطة، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب المعاهد والجامعات، وفي حالة وجود أية استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).