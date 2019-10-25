أخبار مصر | بحضور سفراء وعلماء.. محاضرة لوزير الأثار بجامعة واسيدا اليابانية

على هامش تواجده بالعاصمة اليابانية طوكيو للمشاركة في حفل تنصيب الإمبراطور الياباني الجديد "ناروهيتو".

وجاء ذلك بحضور السفير المصري في طوكيو أيمن كامل، و150 من السفراء المعتمدين وعلماء المصريات وممثلي العديد من شركات السياحة والسفر والأكاديميين والطلبة بالإضافة إلى العديد من اليابانيين المهتمين بالتاريخ والآثار المصرية.

واستعرض وزير الأثار خلال المحاضرة الاكتشافات الأثرية المتعددة التي تمت خلال الفترة القصيرة الماضية والتي لاقت تغطية إعلامية واسعة النطاق على المستوى الدولي بشكل عام والإعلام الياباني بوجه خاص، فضلا عن المقابر والمتاحف و المشروعات الأثرية العديدة التي تم افتتاحها للجمهور بما يسهم في مزيد من الرواج السياحي في مصر.

كما أشار الوزير إلى عدد من المشروعات القومية الجارية مثل مشروع ترميم قصر البارون إمبان والذي من المقرر افتتاحه قريبًا وتحويله إلى معرض يروي تاريخ حي مصر الجديدة وهليوبوليس، بالإضافة إلى افتتاح العديد من المتاحف الوطنية مثل متحف سوهاج القومي بحضور رئيس الجمهورية، ونوه بالأعمال الجارية لتطوير المتحف القومي للحضارة المصرية والمضي قدمًا فى إنشاء المتحف المصري الكبير بالتعاون مع وكالة الجايكا.