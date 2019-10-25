أخبار مصر | عاجل| كشف بترولي جديد في مصر.. الإنتاج المبدئي 5 آلاف برميل في اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| كشف بترولي جديد في مصر.. الإنتاج المبدئي 5 آلاف برميل في اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة "إيني" الإيطالية نجاح شركة "بترول بلاعيم"، المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول وبالشراكة معها، في اكتشاف بئر بترولية جديدة في منطقة "أبو رديس سدرى" بخليج السويس، بإنتاج مبدئي 5 آلاف برميل نفط يوميًا، وذلك بعد حفر بئر لتقييم اكتشاف جنوب سدرى، الذى أُعلن عنه في يوليو الماضي.

الشركة قالت، في بيان اليوم، إنه سيتم بدء الإنتاج من البئر خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم تشغيله من خلال تسهيلات الإنتاج بخليج السويس، وأن إجمالى الاحتياطيات المقدرة في اكتشاف جنوب سدرى تبلغ حوالي 200 مليون برميل من النفط.

ونوهت الشركة بأن شركة بترول بلاعيم وضعت خطة تطوير سريعة للاكتشاف الجديد، والاستفادة من البنى التحتية القائمة فى المنطقة المجاورة للبئر، كما سيتم تطبيق هذه الإستراتيجية أيضًا فى الأنشطة المستقبلية بمنطقة سدرى للإسراع بعمليات الاستكشاف، ووضع الآبار على الإنتاج.