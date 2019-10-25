أخبار مصر | طوارئ في السكة الحديد والمترو والنقل النهري والموانئ البحرية والطرق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طوارئ في السكة الحديد والمترو والنقل النهري والموانئ البحرية والطرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير النقل، كامل الوزير، من خلال تقارير مركز الأزمات بالوزارة والتواصل مع رؤساء الجهات التابعة، انتظام العمل في مرافق النقل والمواصلات التابعة لوزارة النقل.

كما أصدر توجيهات بانتشار فرق الصيانة الفنية والطوارئ ورفع درجة الاستعداد في السكة الحديد والمترو والنقل النهري والموانئ البحرية والطرق التابعة للوزارة لمواجهة اي طارئ في ظل الاحوال الجوية غير المستقرة.

وتابع الوزير انتظام حركة تشغيل القطارات وانتظام مواعيد قيامها، وعلى تواجد مسؤولي السكة الحديد بالمحطات المختلفة.

كما تابع انتظام جداول تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق، حيث شهدت الحركة انتظاما في الخطوط الثلاثة ومتابعة دقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي، ومن خلال تواجد قيادات ومسئولو المرفق على خطوط المترو وانتشار فرق الصيانة المختلفة على خطوط المترو الثلاثة لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، حرصًا على مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات.

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وتابع وزير النقل استمرار قيام مسئولي هيئة النقل النهري بالتأكد من اتباع المراكب للتعليمات السير في النيل في ظل حالة الجو الغير مستقر، واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية واستمرار فحص كل المراكب النيلية، التي تنقل ركابا والتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها.

كما وجه وزير النقل رئيس وقيادات الطرق والكباري بإنتشار فرق الطوارئ والصيانة في مختلف المناطق التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية للتعامل الفوري مع أي طارئ تسببه السيول والأمطار.

كما شدد على رفع درجة الاستعداد بالموانئ البحرية ومتابعة حركة السفن في موانئ دمياط والبحر الأحمر، والجاهزية المستمرة لفرق الطوارئ خاصة مع غلق بوغاز الاسكندرية والدخيلة في ظل الاحوال الجوية غير المستقرة.