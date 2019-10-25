أخبار مصر | هل تهدر الدولة كميات ضخمة من المياه في مشروع تنمية سيناء؟ الحكومة تعلق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل تهدر الدولة كميات ضخمة من المياه في مشروع تنمية سيناء؟ الحكومة تعلق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت وزارة الري، ما تردد من أنباء عن إهدار الحكومة كميات ضخمة من المياه في تنفيذ مشروع تنمية سيناء.

الوزارة أكدت أنه لا صحة لما تردد حول إهدار كميات ضخمة من المياه في تنفيذ مشروع تنمية سيناء، مُوضحةً أن الدولة تتبع كافة وسائل الاستخدام الرشيد للمياه في مشروع تنمية سيناء، فضلاً عن التوسع في استخدام المياه غير التقليدية والمياه المحلاة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ذات النوعية الجيدة والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي واستخدامها في الزراعة.

وأوضحت الوزارة، في تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه خلال اليومين الماضيين تم ضخ مياه بترعة "الشيخ جابر" بشمال سيناء، ولكنها مياه صرف زراعي منُقى ذات نوعية جيدة فيها نسبة خلط مع بعض المياه (العذبة)، بالإضافة إلى أنه تم تنفيذ العديد من محطات المُعالجة الضخمة للمياه، وكذلك إنشاء عدد كبير من سدود حصاد الأمطار في كل أنحاء سيناء، حيث تم تنفيذ (59) سداً وحاجزاً، و(19) خزاناً أرضياً، و(15) بحيرة صناعية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك خلال المرحلة الأولى، وجارٍ الانتهاء من إعداد عقود عمليات المرحلة الثانية، مُضيفةً أنه تم الانتهاء من تنفيذ (8) سدود وحواجز، و(15) خزاناً أرضياً بمحافظة شمال سيناء للحماية من أخطار السيول.